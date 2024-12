Sono state poste sotto sequestro la moto e l’auto coinvolte nell’incidente che sabato pomeriggio è costato la vita al centauro sessantenne, Giovanni Bosco. Il pm titolare delle indagini, infatti, ha disposto degli accertamenti sui mezzi mentre nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l’autopsia sulla vittima, brigadiere dei carabinieri residente a Ronciglione, per anni in servizio alla stazione di Nepi e ora in pensione.

L’incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 15 della Cimina, in località San Rocco, all’altezza del bivio per il lago di Vico. L’impatto tra la moto e il furgone è stato fatale per Bosco che, dopo essere finito fuori strada, è stato sbalzato dalla sua Ducati che poi ha preso fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118 e l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.