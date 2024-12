Quattro furti in poche ore. Tra giovedì e ieri i ladri hanno preso di mira Montefiascone dove sono state svaligiate tre case e un supermercato Eurospin. I furti sono avvenuti intorno tra l’ora di cena e alla mezzanotte. Nelle abitazioni, dove al momento del colpo non c’era nessuno, sono stati sottratti contanti, gioielli di valore e un’auto di lusso di grossa cilindrata. Dal supermercato, assalito intorno a mezzanotte, è stato sottratto l’incasso della giornata non ancora prelevato dai portavalori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.