MONTALTO DI CASTRO - Il 31 dicembre l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha chiuso il 2024 con un annuncio che potrebbe segnare una svolta per l’economia locale: la notizia dell’avvio delle procedure per la gara di realizzazione di un porto turistico.

FEDELE: “LAVORO EPOCALE, ENTRO L’ESTATE LA GARA”

«Il Comune di Montalto di Castro – spiega Marco Fedele, assessore all’Urbanistica e Demanio della giunta Socciarelli - è stato infatti inserito dalla Regione Lazio all’interno del Piano dei porti come sito idoneo in cui costruire nuove strutture portuali destinate alla nautica da diporto».

“Nello specifico - spiega Fedele - il porto turistico di Montalto, come previsto dal Piano dei Porti regionale, verrà localizzato in mare, subito a nord della foce del fiume Fiora. Sarà destinato alla nautica da diporto, e potrà ospitare tra i 300 e i 500 posti barca. Abbiamo avviato l’iter per la sua realizzazione, attraverso l’affidamento di un incarico tecnico ad un esperto del settore, con notevoli esperienze nelle opere pubbliche idraulico marittime, in particolare riguardo alla progettazione e manutenzione di porti turistici”.

“Stiamo lavorando per portare a casa un risultato epocale – prosegue Fedele - dato che in passato nessun atto amministrativo è stato deliberato per raggiungere questo importante traguardo. Per la provincia di Viterbo si tratterà del porto turistico regionale più vicino all’arcipelago toscano, con una valenza economica che andrà ad impattare su tutto il settore turistico e ricettivo del territorio. Intendo esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’ufficio Urbanistica, con l’assessorato che ha assunto un ruolo di coordinamento assieme alla giunta». «Confido che prima dell’estate avremo il masterplan del futuro porto turistico di Montalto - conclude l’assessore - e lo step immediatamente successivo sarà l’avvio della gara per il project financing”.

Diversi gli obiettivi legati a questa infrastruttura strategica: «Abbiamo assegnato il termine di soli 90 giorni per la consegna degli elaborati tecnici e amministrativi, che consentiranno l’avvio della gara pubblica per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del porto turistico. Questa struttura - prosegue Fedele - esalterà la vocazione turistica del nostro territorio, sviluppando il comparto della nautica da diporto, con importanti effetti incrementali per tutti i settori legati alla ristorazione, all’alberghiero, al commercio ed al turismo in generale. È un’opera attesa da decenni, durante i quali sono state fatte solo promesse di carattere elettorale, che finalmente vede la luce. Concretamente, lontano dai riflettori delle campagne elettorali, l’amministrazione Socciarelli sta realizzando l’opera più importante degli ultimi decenni, che avrà impatti migliorativi non soltanto sul comune di Montalto di Castro ma sull’intero territorio viterbese».

L’EX SINDACO CACI METTE IN GUARDIA la notizia che, in teoria, porta ottimismo, potrebbe trasformarsi in un’occasione persa se non sarà accompagnata da un piano concreto di rivitalizzazione del territorio.

«Il porto turistico non può essere solo un rimessaggio o un parcheggio di barche - dice Caci - deve diventare il fulcro di una strategia di sviluppo territoriale che valorizzi il nostro patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico. Durante il mio mandato, questo progetto era al centro delle nostre priorità. Già nel 2012 iniziammo a lavorare sugli atti amministrativi, sulle conferenze dei servizi e a coinvolgere la Regione Lazio, mentre nel 2017, con il progetto “Cala di Vulci”, tentammo un rilancio, che però si arenò per l’assenza di un Piano dei Porti regionale, ostacolato per volontà politica di quelle amministrazioni regionali. La vera svolta è arrivata proprio con l’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale da parte della Giunta Rocca nel novembre 2023. Questo passaggio rappresenta un’opportunità storica per il nostro territorio, ma il successo dipenderà dalla capacità di integrare il porto in una visione più ampia di sviluppo economico e culturale».

«Per evitare che il porto resti una cattedrale nel deserto - spiega Sergio Caci - servono interventi concreti: incentivi alle attività commerciali locali, tutela del territorio dall’espansione incontrollata delle rinnovabili, chiedere un impegno concreto per sventare il deposito di scorie e una programmazione di eventi e iniziative culturali capaci di attrarre visitatori». «Nel nostro progetto - prosegue l’ex sindaco - il porto era parte di un sistema integrato che puntava a valorizzare i prodotti tipici della Maremma, le bellezze naturali e le potenzialità turistiche del territorio, soprattutto durante il periodo estivo. L’amministrazione comunale ha dichiarato di aver affidato l’incarico a un esperto del settore, di cui però non ho trovato traccia all'albo pretorio del comune, ma è fondamentale che il percorso venga condiviso con la comunità. Prima di avviare la fase di project financing, serve un confronto aperto con commercianti, operatori del settore e cittadini. Solo attraverso una consultazione pubblica ed il dialogo si potranno definire scelte che rispondano alle reali esigenze del territorio. Spero che l’iter burocratico sia rapido e che il progetto si traduca in un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale. Tuttavia, senza un piano di sviluppo integrato e una forte tutela ambientale, rischiamo di sprecare un’occasione unica, relegando il porto a semplice punto di ormeggio. E sarebbe uno svilire il lavoro dal sindaco Sacconi alla mia giunta che tanto ha fatto per arrivare oggi a questo risultato. Mettiamoci a lavoro sul serio e rivitalizziamo il nostro Paese».

