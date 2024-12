Monsignor Carlo Viganò tira dritto e nonostante la scomunica del Vaticano che gli vieta di celebrare la messa ed esercitare incarichi ecclesiastici, lui va avanti.

Da venerdì è a Viterbo nell’eremo della Palanzana dove oggi ha celebrato la messa.

“Come tutti i primi sabati del mese - ha scritto sul suo profilo twitter - oggi offro il santo sacrificio della messa secondo le intenzioni degli amici e benefattori della Fondazione Exsurge Domine e di tutti coloro che mi hanno espresso la loro vicinanza spirituale e materiale in questi frangenti”.

L’arcivescovo ha invitato quindi “tutti ad unirsi a me nella fiduciosa preghiera al cuore immacolato di Maria, affinché il Signore conceda alla Santa Chiesa di trionfare ancora sui suoi nemici che oggi la eclissano e usurpano la sua sacra autorità”.

Viganò è stato riconosciuto colpevole di scisma a causa del suo rifiuto di riconoscere l’autorità del sommo pontefice e del Concilio Vaticano II.

Il processo a suo carico è stato rapido e senza concessioni. L’arcivescovo, noto per le sue critiche feroci a papa Francesco, ha accolto la scomunica come un “onore” e ha definito il Concilio Vaticano II “un cancro per la Chiesa”.

Il Sant’Uffizio, nel decreto di scomunica, ha messo in guardia monsignor Viganò dal rischio di spretamento.