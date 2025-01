SANTA MARINELLA - La giunta comunale ha approvato, con una delibera, il provvedimento che rinnova la possibilità di poter noleggiare i monopattini elettrici, utilizzandoli per alcune ore, con l’eventuale possibilità di acquistare pacchetti sblocco con combinazioni di tariffe diverse.

Il servizio, era stato avviato in via sperimentale fino al 31 dicembre dello scorso anno, con l’obiettivo di proporre una mobilità alternativa e sostenibile per la città. “Una scelta a tutto vantaggio dei cittadini, dei lavoratori e dei turisti, per alleggerire la viabilità soprattutto nella stagione estiva - ha spiegato il sindaco Pietro Tidei - sono dei mezzi “green” che stiamo ancora sperimentando, in modo da predisporre il futuro affidamento del servizio. Biciclette e monopattini elettrici condivisibili, insieme ad un piano di mobilità sostenibile, sono il futuro. Occorrerà creare le infrastrutture ciclabili che mettano in condizioni di circolare in sicurezza. La realizzazione della pista ciclabile, che dal porto di Civitavecchia attraverserà la città fino al castello di Santa Severa, sarà la risposta più efficace nel creare una rete cittadina per la mobilità dolce. Un progetto, quello della pista ciclabile, condiviso con il Comune di Civitavecchia, il cui progetto esecutivo è stato approvato e i cui lavori sono finanziati per un importo totale di quattro milioni di euro dal fondo Pnrr”. Al termine della sperimentazione del servizio sharing, qualora esso dovesse essere ritenuto di interesse pubblico, si procederà a stabilirne i criteri e le modalità per organizzare successivamente un procedimento ad evidenza pubblica. I mezzi elettrici a disposizione sono quaranta e per poterli noleggiare occorrerà scaricare sullo smartphone un’applicazione. La società Cieffe, gestore del servizio, ha l’obbligo di inviare la rendicontazione mensile con i dati raccolti e l’analisi degli stessi all’ufficio Urbanistica e Attività Produttive e provvedere all’adeguamento al nuovo codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA