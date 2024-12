CIVITAVECCHIA – “Franco Ciambella & friends”: grande successo per la serata che, dopo aver visto indossare meravigliosi capolavori a 12 modelle, ha premiato l’hair sylist della dolce vita, Sergio Valente. Una serata magica che ha visto la famiglia Molinari omaggiare la platea con simpatiche mini bottiglie della storica sambuca.

Nonostante il meteo non proprio clemente, con temperature decisamente fuori stagione, la grande festa di “Franco Ciambella & friends” tra amici storici, seguendo il filo rosso della passione tra moda, canto, ballo e solidarietà si è “celebrata” venerdì sera nella suggestiva cornice di Porta Livorno, cuore dell’antica Darsena romana.

La seconda edizione dell’evento, che ha visto molto pubblico in platea, è stata presentata dalla modella Margherita Praticò, già conduttrice di Miss Italia. Bellezza, alta sartorialità, eleganza, sperimentazione, ricerca e tanto lavoro, non solo dietro le quinte, hanno trionfato ancora.

A sfilare in passerella ben 12 modelle, dal portamento principesco, hanno indossato capi ideati dalla passione creativa dello stilista Franco Ciambella che, dopo il successo della serata di alta moda romana, ha voluto portare anche a Civitavecchia la sua collezione ispirata alla Venere di Milo: 12 capsule di lavori realizzati in tessuti di crepe, satin, ricami e pizzi.

“Vestiti da sogno” dai colori vivaci, con lavorazioni in 3D di fiori dipinti a mano, fili e ricami dorati.

L’oro, simbolo di eternità e del sacro, si fonde con i colori per rappresentare la passione e la forza di vivere e la pulsione per il sacro. E il pubblico ha mostrato il suo spontaneo apprezzamento applaudendo spesso a sfilata in corso: «In un mondo in cui sembra dilagare ciò che è brutto e a volte anche cattivo – ha rivelato Ciambella – mi piacerebbe fare della bellezza un dono che cura. Da giovani si lavora fondamentalmente per sé stessi: in questo momento della mia vita io voglio donare il risultato del mio lavoro agli altri».

Accanto agli abiti di Ciambella hanno sfilato uniche opere dall’intenso lavoro artigianale, realizzate dalla stilista Sabrina Persechino, architetto che ha innestato la sua passione per la moda nel rigore delle forme geometriche, mostrando in passerella la sua collezione Equilibrio Concept, ha incantato i presenti con abiti quasi intagliati da impeccabili disegni geometrici. E abiti creati dallo stilista Mario Dice pronto per una sfilata a Milano, nella quale ben 40 attrici si metteranno alla prova indossando abiti loro stesse.

Nella serata Ciambella ha voluto invitare anche il giovane fashion designer civitavecchiese, Gabriele Caputo, che ha fatto sfilare tre modelli della sua originale mini collezione “Creatura”: «È un’emozione grandissima essere qui oggi, nella mia città – ha detto con voce tremante Caputo – ringrazio Franco Ciambella per avermi dato questa opportunità, invitandomi. Che cos’è la passione? Ciò che era in me e che ho riversato nelle mie creazioni».

L’esibizione del giovane e talentuoso ballerino salentino Jonathan Enea Costa ha affiancato l’eleganza della voce della soprano Hongmai, accompagnata al piano dal maestro Ida Iannuzzi.

Franco Ciambella ha quindi premiato, donando loro una bitta d’argento (dono del maestro orafo di Civitavecchia, Marco Mancini) il maestro Sergio Valente, hair stilyst che ha “creato” la dolce vita a Roma “per aver curato il look delle più grandi dive nazionali e internazionali” e la famiglia Molinari “per aver veicolato in tutto il mondo la qualità e l’immagine del saper vivere dello stile italiano”.

«Sergio è per me una maestro, un amico, un critico e tanto altro: colui che ha fatto della passione di una vita il suo lavoro», ha dichiarato Ciambella, presentando lo storico parrucchiere. «Ringrazio Franco: mi appassiona lavorare con lui perché è colto e creativo».

“Franco Ciambella & friends” , evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius”, con supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia e dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino, vanta il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia con la presidente Gabriella Sarracco, chiamata venerdì in passerella con il sindaco, Marco Piendibene e con la vicesindaca Stefania Tinti.

Tutti, che hanno sottolineato il valore di una serata che non è solo espressione di moda ma anche di tradizione e cultura del territorio, sono stati premiati dallo stesso Ciambella con delle targhe gentilmente offerte dal Lion club Santa Marinella Host presente con il suo presidente Giancarlo Drosi.

Protagonisti della serata per trucco e maquillage sono stati i bravissimi Simone Belli, fondatore e direttore artistico della “Simone Belli make-up Academy” che collabora con grandi firme della moda (Fendi, Gucci, Armani, Valentino, Prada, Bulgari Ferragamo, Dior, etc) e Federica Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda. Le acconciature delle modelle in passerella sono state curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

«Con il mio team di Valmontone – ha commentato il make up artist, Simone Belli – lavoriamo in luoghi e tante situazioni diverse, ma quando Franco mi ha invitato ho accettato subito perché, quando sento che alcuni “eventi” come questo mi chiamano, io vado al di là del lavoro fine a sé stesso».

Le luci sono state curate da Massimo Peroni. La regia è stata di Rosy Panacci e la veste grafica dell’evento di Valerio Mandrici.

La serata charity ha destinato il suo incasso, frutto di libere donazioni, all’associazione “Susan Komen onlus”, presente con la dottoressa Claudia Maggiore, medico esperto in oncologia integrata che ha portato sul palco con sé una paziente che ha trovato molto beneficio da terapie integrate che, accanto a quelle farmacologiche, curano le ripercussioni emotive e psicologiche del cancro». E per l’occasione anche il Forte Michelangelo si è tinto di rosa.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Tusciaweb, Terzobinario.it e grazie al finanziamento da parte di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Molinari spa, Grimaldi Sardegna, Cafimar Rimorchiatori Laziali, Seport, Port utilities spa, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, Todis, EGH ingegner Giancarlo Drosi, Ferro e metallo di Francesca Moroni, Marco Mancini Orafo, SGE di Barbara Iacurto, Rosendhal, Bonini onoranze funebri, centro olistico La Libellula, Carrazza Assicurazioni, RF Costruzioni, Bellettieri, My Lord ristorante, Simone Belli make up, Compagnia della Bellezza, Orsolini, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

(foto gentilmente concesse dal fotografo Massimiliano Bonucci)

©RIPRODUZIONE RISERVATA