ALLUMIERE - Anche i medici dell'Isde, dopo i cittadini e i pazienti chiedono un ecomio pubblico al dottor Mauro Mocci: "Esempio di impegno per la salute e l’ambiente" L'Isde – Associazione Medici per l’Ambiente esprime il proprio sostegno e apprezzamento per la richiesta di un riconoscimento pubblico al dottor Mocci, medico e attivista da sempre impegnato nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

"La notizia apparsa su Civonline.it sottolinea il valore del suo operato, un impegno che ISDE intende rilanciare e rafforzare, nella convinzione che figure come la sua rappresentino un patrimonio inestimabile per la comunità - spiegano dall'Isde - il dott. Mocci, con il suo instancabile lavoro, ha dimostrato come la professione medica possa e debba andare oltre la cura del singolo paziente, abbracciando una visione più ampia, quella della salute globale, strettamente legata alla qualità dell’ambiente in cui viviamo. Il suo contributo nella lotta contro le fonti di inquinamento e nel denunciare gli effetti nocivi delle attività industriali sulla salute dei cittadini è un esempio concreto di etica medica applicata alla realtà sociale e ambientale. In un contesto in cui la crisi climatica e sanitaria si intrecciano sempre più, il lavoro del dott. Mocci è una testimonianza di come la scienza medica e l’impegno civile possano camminare insieme per il bene collettivo. ISDE chiede che le istituzioni riconoscano e valorizzino il contributo di tutti quei medici e scienziati che, come lui, mettono la propria professionalità al servizio della salute pubblica, spesso affrontando ostacoli e resistenze. ISDE sostiene e rilancia quindi l’appello affinché il dott. Mocci riceva un encomio pubblico ufficiale per il suo operato, non solo come doveroso riconoscimento, ma anche come segnale di incoraggiamento per tutti quei professionisti che ogni giorno si battono per un ambiente più sano e una società più giusta".

©RIPRODUZIONE RISERVATA