CERVETERI – Uomo aggredito da un cane senza guinzaglio. La storia, a Cerenova, si ripete. Già tanti casi in questi anni tra Cerveteri e Ladispoli e fortunatamente è andata bene al signore che ieri mattina si trovava a passeggio in via Vetulonia. A raccontare quanto accaduto è la figlia. «Mio padre si è difeso dandogli un calcio – testimonia la donna – e credo che in quel momento fosse l'unica cosa da fare per salvarsi. E se ci fosse stata mia figlia? Avrebbe avuto la stessa prontezza? La proprietaria si è limitata solamente a richiamare il suo cane». Sempre secondo quanto detto dalla figlia, la padrona si sarebbe presto allontanata. «Mio padre ha riconosciuto il cane, faremo delle ricerche». In base all’ordinanza comunale i possessori dei cani devono portarli in giro obbligatoriamente con il guinzaglio o la museruola.

