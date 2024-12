È stato raggiunto dal Daspo Willy il 63enne che nei giorni scorsi ha seminato il panico in un bar di Corchiano. Il questore, su istruttoria curata dalla divisione anticrimine della polizia, ha adottato nei suoi confronti il divieto di accesso ai locali pubblici o esercizi analoghi per il periodo di due anni. L’uomo, un pregiudicato italiano, era stato denunciato dai carabinieri per aver minacciato con un’ascia la proprietaria di un bar di Corchiano. Solo l’intervento del figlio della donna aveva consentito di disarmare l’uomo ed evitare il peggio.

Tenuto conto, inoltre, che l’uomo, già in passato arrestato per violazione della normativa inerente alle sostanze stupefacenti e segnalato per uso di droga, potesse essere ritenuto persona socialmente pericolosa, è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione dell’avviso orale, con la quale viene invitato a mantenere una condotta di vita conforme al rispetto della legge e ad evitare la frequentazione di persone pregiudicate.