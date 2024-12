SANTA MARINELLA – Dopo il sindaco Pietro Tidei, anche la dirigente scolastica ha voluto dare il suo sostegno agli alunni e agli studenti che frequentano i plessi scolastici cittadini all’inizio dell’anno scolastico. Sul profilo Facebook, la signora Velia Ceccarelli scrive. “Cari alunni ed alunne, vorrei dirvi poche parole in questo anno scolastico. Mettete nei vostri zaini, oltre all’occorrente per imparare, anche tanta gentilezza e sorrisi. In barba al mondo cattivo e pieno di aggressività vi auguro di essere sereni e gioiosi. Guardate i vostri compagni, soprattutto chi ha più bisogno, con gli occhi del cuore e insieme andrete per mano incontro ad un futuro migliore. Ai vostri genitori auguro un anno sereno, di collaborazione e supporto al vostro lavoro. I genitori sono una grande risorsa, sono i primi ad aver cura di voi e saranno proprio loro ad insegnarvi il rispetto della scuola e dei maestri e professori perchè da lì parte il rispetto per tutti. I vostri genitori vogliono il vostro bene e sono sicura che faranno di tutto per essere alleati della scuola nel difficile compito di farvi crescere armonici e solidi. Ai docenti auguro un anno pieno di impegno ed entusiasmo il tema dell’anno è proprio “I colori del mondo”, i vostri docenti sono pronti ad un nuovo anno da affrontare con professionalità e dolcezza, con determinazione e con la consapevolezza di avere un ruolo fondamentale nella vostra crescita. Sanno che stiamo navigando l’anno 2024 con le sfide digitali e con la necessità di fornirvi le basi del sapere. E’ doveroso constatare che l’amministrazione comunale, negli ultimi anni, ha fatto tanto per restituire agli alunni ambienti dignitosi, attualmente è in ristrutturazione il plesso Centro. Le cose da fare sono ancora tantissime e saremo la spina nel fianco degli amministratori per il completamento di tante altre necessità che serviranno a rendere gli edifici migliori. Negli anni abbiamo creato degli ambienti didattici innovativi e questo è frutto della progettazione e dell’impegno della scuola e di cui vado fiera, ambienti ed aule verdi, ambienti innovativi per la scuola dell’infanzia e primaria, aule di sostegno, laboratori di robotica che in molti ci invidiano, laboratori di informatica di arte e di musica, ludoteca, aula relax, biblioteca, nulla è stato lasciato al caso. La scuola è sede di scambi con altri paesi come Spagna, Olanda e Germania, ormai scuola Erasmus plus ed è una istituzione che coraggiosamente crede nelle attività scolastiche all’aria aperta, e in attivitaà di contrasto del bullismo e Cyberbullismo, nonchè attività di service learning”. “Non sarà mai possibile elencare tutti i progetti – conclude la dirigente - perchè altri stanno nascendo adesso nelle menti dei docenti e quindi saranno molti di più”.

