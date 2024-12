CIVITAVECCHIA – Dopo anni di rinvii, discussioni e compromessi, il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita è finalmente una realtà. Il progetto del tanto atteso intervento, che trasformerà una delle piazze più centrali e storiche di Civitavecchia andando a riqualificare anche il mercato, è stato approvato, aprendo la strada all’imminente gara per l’assegnazione dei lavori. Un passo decisivo che darà nuova vita all'area, grazie ai 3 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per piazza Regina Margherita «si prevede - si legge - la realizzazione di un sistema organico di interventi che prevede la rimozione delle coperture provvisorie esistenti e dei locali uso edicola e bar in disponibilità alla pubblica amministrazione». Per il Mercato San Lorenzo «si prevede - si legge ancora nel progetto - la realizzazione di una facciata architettonica ventilata realizzata mediante una sottostruttura su guide metalliche su cui sarà fissato il rivestimento architettonico». Per il Mercato Ittico, infine, si prevede la riqualificazione della pensilina perimetrale per cui si è verificata la non originalità e quindi la possibilità di sostituzione con elemento affine. L’intervento include la creazione di un’area mercatale permanente con nuove pavimentazioni, strutture in acciaio e cemento armato, e un impianto di illuminazione all’avanguardia. Saranno realizzati anche spazi verdi, aree di sosta e una zona per il pubblico, pensata per diventare un punto di ritrovo per i cittadini e i turisti. L’obiettivo è rendere la piazza non solo un luogo commerciale, ma anche un'area vivibile e accogliente, dove la comunità possa incontrarsi e socializzare. Un aspetto fondamentale del progetto è che il nuovo polo alimentare sarà concepito con soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente. Sarà realizzato con l'uso di materiali ecocompatibili e con un’attenzione particolare al risparmio energetico. Inoltre, i lavori garantiranno una gestione efficiente delle acque e la creazione di un sistema di irrigazione che contribuirà a mantenere il verde pubblico. L’approvazione del progetto è il frutto di un lungo processo di confronto tra il comune di Civitavecchia e i vari enti coinvolti, ma finalmente, grazie anche ai fondi stanziati dal PNRR, il sogno di una riqualificazione concreta è diventato realtà. Dopo anni di tira e molla, ora la città potrà godere di un’area rinnovata e funzionale, che contribuirà a ridare lustro al centro storico. Un progetto molto atteso da commercianti e operatori del mercato. Ora non resta che attendere la gara d’appalto e il successivo avvio dei lavori, intanto l’amministrazione proseguirà gli incontri per delocalizzare i commercianti del mercato in attesa del termine della riqualificazione che dovrebbero durare fino al 2026, avendo il progetto una copertura spalmata su 3 anni.

