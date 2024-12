SANTA MARINELLA – Si è tenuto ieri mattina un informale pranzo con i bambini della scuola Pirgus e il sindaco Tidei, per verificare la qualità dei pasti che vengono serviti agli alunni che usufruiscono del servizio mensa. Piacevole sorpresa per il personale docente, ma soprattutto per gli scolari del plesso elementare e materna Pirgus, che hanno visto arrivare il primo cittadino accompagnato, per l’occasione, dal consigliere comunale Jacopo Iachini. Il sindaco Tidei, non è nuovo a questo tipo di blitz compiuti, ovviamente senza formalismi e senza farsi annunciare, proprio per avere l’opportunità di poter controllare in prima persona se la ditta appaltatrice del servizio di refezione, rispetta tutte le clausole contrattuali e se i bambini possono contare su pasti sani. Il sindaco si è detto complessivamente soddisfatto e ha proseguito il suo sopralluogo per verificare anche lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando l’edificio di via Oberdan.

“Colgo l’occasione – dice Tidei - per ricordare che tutti i progetti finanziati con il Pnrr e inseriti nel più vasto programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica, sono stai avviati e quasi tutti in contemporanea. E’ in atto infatti la costruzione del primo asilo nido e della scuola materna per ospitare i bambini, anche di pochi mesi, che sta sorgendo al nuovo quartiere residenziale di Prato del Mare. E’ in costruzione, anche il nuovo centro cottura con annessa mensa sociale alla scuola Centro e si stanno realizzando le aule nei pressi dell’istituto Carducci”. “Ci vorranno alcuni mesi per terminare tutte le importantissime opere in atto – conclude Tidei – ma entro un anno potremo, finalmente, dire di aver trasformato completamente il volto degli edifici pubblici e scolastici di Santa Marinella, creando nuove strutture moderne e nuove aule. Un risultato che abbiamo perseguito già nel corso del nostro primo mandato e che stiamo portando a compimento, come promesso ai cittadini”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA