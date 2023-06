FIUMICINO - Mattinata di paura ieri sul litorale romano, dove è divampato un maxi incendio. Il rogo si è sviluppato in un campo a Maccarese, nota località del comune di Fiumicino. Le fiamme, molte alte, spinte dal vento, minacciavano le case circostanti.

Provvidenziale e tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco, allertati dalla protezione civile di Castel di Guido, che ha richiesto anche l’intervento della Misericordia di Fiumicino che da quest’anno svolge, per l’appunto, su tutto il territorio comunale di Fiumicino, il servizio di protezione civile. In poche ore il rogo è stato domato e ora si sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. «Ringraziamo la Protezione Civile e i vigili del fuoco che con spirito di collaborazione hanno prontamente inviato la segnalazione», il commento della governatrice, Elisabetta Cortani.

Ricordiamo che dal mese scorso è operativo il nuovo numero della Protezione Civile del Comune di Fiumicino. In caso di necessità si può chiamare, h24 e 7 giorni su 7 il numero della sala operativa: 0685913807. Rimangono validi il numero delle emergenze della Polizia Locale, 0665210790 (e poi digitare 1) e il numero unico per le emergenze, 112.