OSTIA – Massiccio servizio straordinario di controllo ad Ostia per affermare legalità e sicurezza. I Carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API)sono entrati in azione alle prime luci dell’alba: sequestrati cocaina, crack e hashish, trovati nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti “fortini” dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Sette le persone fermate e condotte in caserma, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, si inserisce nelle linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti onesti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai Carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno.

L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio.

