TARQUINIA - Si sono svolte nei giorni scorsi presso la sede dell’associazione Marinai d’Italia, sezione di Tarquinia, le votazioni per il rinnovo del consiglio periferico Assoarma.

Il presidente Maurizio Paliani, dopo aver formato il seggio elettorale, ha dato il via alle votazioni alle quali hanno partecipato tutti i presidenti delle associazioni d’Arma o loro delegati. Al termine delle operazioni di rito, si è proceduto alle verifiche delle schede votate. Il risultato della maggioranza assoluta ha visto la conferma (per la terza volta consecutiva) della presidenza a favore di Maurizio Paliani, che prima di lasciare la sede ha ringraziato i convenuti, promettendo il massimo impegno per la prosecuzione delle attività organizzative e di quei valori che contraddistinguono le forze armate e dell’ordine.

La nomina del vicepresidente è stata assegnata a Mario Pesci, già presidente dell’Associazione nazionale Arma dei Carabinieri. Nella stessa giornata sono stati nominati segretario, consiglieri e sindaci facenti parte del consiglio direttivo. «Un grazie particolare - ha detto Paliani - all’associazione locale dei Marinai d’Italia per l’ospitalità».

