Folta rappresentanza degli esponenti di Governo della Lega nazionale e regionale a Viterbo per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa a iniziare dal Segretario Matteo Salvini, che ha già confermato la sua presenza in occasione del primo passaggio di Dies Natalis su invito del segretario provinciale del partito Andrea Micci. Insieme al vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ci sarà anche il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, gli assessori regionali Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre, il segretario regionale Davide Bordoni.

«Matteo Salvini ama profondamente questa manifestazione, tanto da averla anche inserita tempo fa tra le eccellenze della Regione Lazio in alcuni spot promozionali - dice Andrea Micci - Il nostro segretario è venuto più volte ad assistere al trasporto del 3 settembre e questo suo ennesimo ritorno non è che un’ulteriore conferma del suo legame con Viterbo e con la nostra tradizione.

A dire il vero anche nelle varie occasioni di incontro che abbiamo al di fuori dei confini provinciali, Matteo Salvini non manca mai di chiedere notizie sulla nostra tradizione, a dimostrazione della sua vicinanza alla Macchina e al Sodalizio.

Ci prepariamo ad accoglierlo con grande affetto e gratitudine per l’interesse che sempre dimostra verso questo territorio, che inizia anche a vedere i primi segnali positivi del suo dinamismo fortemente concreto a capo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche la presenza di tutti gli altri autorevoli esponenti della Lega, che ringrazio per la presenza e la sempre rinnovata vicinanza - conclude Andrea Micci - denotano l’alta attenzione della Lega per la Tuscia».