CERVETERI - Scatta la “caccia” ai mastelli non conformi. Nel mirino degli agenti della Polizia locale e degli operatori della Rieco, la società che si occupa del servizio di igiene urbana sul territorio etrusco, alcuni condomini di Cerenova e in particolar modo quelli che nel tempo hanno fatto giungere il maggior numero di segnalazioni da parte dell’utenza alla Giunta e agli uffici comunali.

E così, ieri, in poche ore, sono state elevate 12 sanzioni e ritirati, per non conformità o mancanza di associazione all’utenza, 20 mastelli.

«Un’azione che già avevamo svolto in passato e che aveva portato immediatamente i risultati attesi, ovvero l’adeguarsi da parte dell’utenza nel registrare correttamente i propri mastelli e soprattutto, questione a quanto pare non ancora chiara a tutti, a rispettare i giorni di esposizione – ha spiegato il sindaco etrusco, Elena Gubetti – In poche ore questa mattina (ieri, ndr) sono state elevate 12 sanzioni e sono stati ritirati 20 mastelli. Chi tornando a casa dunque non troverà più il proprio mastello, dovrà recarsi all’Eco-sportello del Parco della Legnara per ritirarne uno nuovo e procedere con la regolare registrazione. Come sempre detto, una corretta raccolta differenziata passa dai comportamenti di ognuno di noi: se ognuno di noi rispettasse tutte le regole di igiene urbana, avremmo una città più pulita e senza situazione alcuna di degrado».

In particolare, nei controlli, che verranno effettuati anche nei prossimi giorni, sono state riscontrate diverse irregolarità, come mastelli non associati alla propria utenza, non aggiornati a seguito di compravendite immobiliari, non taggati o appartenenti a utenze cessate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA