TARQUINIA - È l’artista Marta Palmieri la vincitrice del “Premio Città Di Tarquinia” dedicato a Vasco Palombini del valore di 5.000 euro e indirizzato a eccellenti personalità artistiche nel campo della scultura ceramica, con l’opera “Le prime terre” presentata nella mostra “Orizzonte terra” a cura di Lorenzo Fiorucci.

La giuria di qualità composta da Flaminio Gualdoni, critico, storico d’arte e vincitore della I edizione del Premio Luciano Marziano; Francesco Sposetti - Sindaco di Tarquinia; Tommaso Cascella - artista; Maria Elisabetta De Minicis – consigliere di amministrazione Fondazione Carivit – Museo della Ceramica della Tuscia; Giovanni Mirulla, direttore della rivista DA’. Design e artigianato; Marco Tonelli - critico e storico d’arte; Attilio Quintili, scultore e ceramista; Paola Palombini - in qualità di rappresentante della famiglia erogatrice del premio, ha assegnato il premio a Marta Palmieri con la seguente motivazione: Ringraziamo gli artisti che si sono incontrati in questa mostra, assolutamente tutti centrati sul tema con opere originali e poeticamente legate alla terra: dalla curiosa ed inaspettata mediterraneita’ delle opere di Fotso Nyie alla francescana ed elegante ricerca della Passaniti, sino alla intensa scultura modulare di Rava che, come in un abbraccio, contempla l’acqua come comprimario delle sue costruzioni artistiche. Abbiamo ritenuto di assegnare il premio Città di Tarquinia Vasco Palombini a Marta Palmieri in quanto capace di interpretare i moti geologici esaltando gli elementi minerali ed i più segreti aspetti della terra, anche attraverso un allestimento che completa e valorizza la lettura delle sue opere.

Il Premio Città di Tarquinia promosso e organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia è realizzato con il sostegno del Mic (Ministero della Cultura), con il patrocinio di: Associazione Italiana Città della Ceramica, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (Mic);Fondazione Carivit - Museo della Ceramica della Tuscia di Viterbo; Museo d’Arte ceramica contemporanea di Torgiano, Collettivo BAI di Comiso, Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti; Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La mostra “Orizzonte Terra” è visitabile fino al 27 ottobre 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA