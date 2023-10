CERVETERI – La banda delle marmitte torna a colpire sul litorale. Dopo Ladispoli e Valcanneto è la volta di Campo di Mare, frazione cerveterana. A segnalarlo è la signora Claudia. «Chiedo cortesemente se tra le 22.30 e le 2 se qualcuno abbia visto chi ha provocato il danno rubando la marmitta e rompendo il paraurti. Il furto è avvenuto sotto casa nostra a poca distanza dalla stazione. Spero che i carabinieri possano prendere il colpevole visto che ci sono le telecamere della scuola nelle vicinanze» è il suo appello. Segnalazione di altri raid. «A me hanno fatto lo stesso portando via la marmitta. Il danno è stato di 2.500 euro», sostiene Fabio, altro residente di Cerveteri.

I malviventi a quanto pare agiscono di notte per portarsi via questo pezzo dei veicoli per ricavarne il palladio, un metallo che sul mercato sta a oltre 50 euro al grammo, quindi appetibile per i compratori dell’elettronica anche più del rame.

