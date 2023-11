CIVITAVECCHIA – Sono ore di allerta anche a Civitavecchia per via del maltempo. In particolare il litorale è sferzato da ieri sera da forti raffiche di vento, arrivate anche a raggiungere i 40 nodi. Per la giornata di oggi, come diramato ieri sera dalla Protezione civile, si prevedono anche precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

E proprio il vento forte sta creando disagi. In porto, questa mattina, una nave da crociera non è riuscita ad entrare, saltando quindi lo scalo e proseguendo la rotta verso il porto successivo. Almeno fino a questa sera è previsto l’obbligo di rimorchio, considerato il mare forza 5.

Colpo d’occhio alla Marina, invasa dall’acqua e colpita dalle onde. Detriti, legni e plastica sono stati portati a riva, con il mare arrivato fino a piazza Betlemme e piazza della Vita.

Rami e cartelli pericolanti in ogni quartiere, mastelli sparsi lungo le strade e tappeti di foglie ovunque, ad ostruire tombini e caditoie, come a viale Baccelli.

Trenitalia informa che, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione sta subendo importanti modifiche e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate, e in alcuni casi essere sostituiti con bus.