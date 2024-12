TARQUINIA - In concomitanza con l’avvio della stagione estiva, la Guardia costiera di Civitavecchia ha intrapreso una proficua collaborazione con l’associazione Caffe Africa per sostenere il progetto “Un posto al sole”. L’iniziativa, giunta al quinto anno, offre alle persone con disabilità motoria ed intellettiva grave la possibilità di poter usufruire di una postazione gratuita (un ombrellone e due lettini), tramite prenotazione telefonica, secondo i tempi e le modalità previsti da uno specifico regolamento. La direzione marittima del Lazio attraverso i propri comandi ha contribuito a diffondere sul territorio il contenuto dell’iniziativa che è stata accolta con sensibilità da molte strutture. L’elenco degli stabilimenti aderenticopre il tratto di costa laziale che va da Pescia Romana fino a Focene. Al momento sono quattro le strutture che hanno aderito all’iniziativa a Tarquinia: il Camping Village Tuscia Tirrenica e il Tamurè a Tarquinia Lido, le Dune e Freedom Beach a Sant’Agostino. A Montalto Marina hanno aderito il Cambusiero, Ippocampo, Maremma, Cuba Libre, Stella Polare, Tirreno Beach e Nolo Tropicana; mentre a Pescia Romana hanno aderito Caletta del Moro, il Casalaccio di Pescia Romana, Ombra e King Beach. «Siamo lieti di constatare - dichiara il capitano di Vascello Michele Castaldo - che 41 stabilimenti distribuiti in 11 località hanno aderito al progetto, certi che il numero crescerà anche nel corso delle prossime settimane. Auspichiamo inoltre che questa bellissima iniziativa possa in futuro moltiplicarsi anche in altre regioni d’Italia creando un effetto contaminante con l’obiettivo di rendere le spiagge sempre più accessibili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA