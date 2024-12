TARQUINIA - Decine e decine di giovani a ripulire la spiaggia delle Saline di Porto Clementino, per una iniziativa ecologica ormai consolidata: Mare Nostrum.

Si è svolta infatti martedì la mattinata dedicata all'ambiente organizzata dall'Ets Il Cinghiale Bianco e dall'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli, che ha visto coinvolte più classi della sede del Lido.

Dopo una parte teorica, in cui Gianni Legni, volontario del Cinghiale Bianco, ha parlato dell'importanza di conferire correttamente i rifiuti e dell'entità dell'inquinamento globale, i ragazzi hanno pulito la spiaggia accompagnati dai volontari dell'associazione e dai professori.

La mattinata si è conclusa con un pranzo offerto dallo stabilimento Balneare La Pineta: la straordinaria Alice ha sfornato ben 250 pezzi di pizza, deliziando i palati di tutti.

L'Ets Il Cinghiale Bianco è una realtà che vanta associati in tutta la provincia di Viterbo, impegnati a migliorare la sensibilità per i temi importanti della società, difendendo le radici, le basi del vivere in armonia con gli altri, con la natura e con gli animali.

Per la giornata Il Cinghiale bianco ringrazia Marco Marzi dello stabilimento la Pineta e i numerosi sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.

