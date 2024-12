LADISPOLI - «Bella la sagra a tutto ciò che ha riguardato l'aspetto ludico della vicenda, però la città è fatta anche e soprattutto di quotidianità». Inizia così lo sfogo sui social del signor Gianfranco. Sotto i riflettori non solo i rifiuti abbandonati sul territorio comunale, non solo in periferia, da parte degli incivili, ma anche la mancata pulizia da parte degli enti preposti. «Questa è via Taormina - scrive - ben distante dal fulcro della sagra del carciofo. Questa discarica a cielo aperto prosegue da mesi. Non c'è bisogno di andarla a cercare, basta semplicemente percorrere marciapiede». Il signor Gianfranco si sofferma anche sui «nastri bianchi e rossi» utilizzati per delimitare i marciapiedi oggetto dello sfalcio dell'erba, («ma è stata fatta?»): «Sono lì dal 6 aprile», «non dovrebbero (almeno) essere ammucchiati a bordo marciapiede insieme al resto dei rifiuti. Chi avrebbe dovuto raccoglierli dal 7 aprile ad oggi», si chiede. Da via Taormina a via Sanremo le scene di degrado e le lamentele da parte dei residenti si susseguono. Erba alta, piante che hanno letteralmente invaso i marciapiedi: «Potrebbero almeno tenerli puliti e percorribili» scrive la signora Valentina «o camminiamo tutti sulla ciclabile con le biciclette?».

A cercare di rasserenare gli animi, sui social, ha provato a pensarci la consigliera Daniela Marongiu: «Stiamo operando su tutta Ladispoli (parlando dello sfalcio dell'erba, ndr), ci siamo fermati per la sagra, dopodiché continueremo i lavori, entro fine aprile concluderemo tutti i quartieri». Risposta che però non sembra convincere molto i residenti: «Io abito in via Giovanni XXIII, zona via Claudia - scrive Stefania - qui da anni facciamo da soli la pulizia perché i marciapiedi sono invasi da erbacce in mezzo alle quali trovano riparo nidi di scarafaggi e formiche. Inutilmente abbiamo segnalato che giardini e case si riempiono di insetti da adesso e per tutta l'estate! Inutile dire che nessuno è mai intervenuto! A via Roma abbiamo topi grossi come gatti che girano indisturbati in pieno giorno, entrando nei giardini e negli androni dei palazzi! Ancora aspettiamo una disinfestazione seria contro le zanzare, promessa per tutta la scorsa estate ma mai effettuata! Chissà se anche questa estate ci saranno nuovamente le spiagge invase da pulci come la scorsa estate? Ricordate la gente finita in ospedale a Bracciano e Civitavecchia ricoperta di punture in spiaggia? Aspettiamo fiduciosi».

