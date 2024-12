LADISPOLI – Negli Stati Uniti per sognare in grande. È la storia di Ramona Iegiani, Barbara Pietrangeli e Ivana Tagliaferri, ladispolane doc e a New York per la Maratona che si svolgerà domani (14.35 ore italiane). La corsa sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Ladispoli farà il tifo per queste tre donne iscritte nella storica associazione sportive Millepiedi. Affronteranno un percorso lungo di 42 chilometri, solitamente concluso non prima di 4 ore. Ben 50mila i partecipanti arrivati da tutto il mondo per l’attesissimo appuntamento podistico seguito da almeno 2 milioni di spettatori. La Maratona è considerata uno dei più grandi eventi sportivi della città e un quinto dei partecipanti sono corridori stranieri. Solitamente le attività relative alla maratona iniziano con l’antipasto di 5 miglia il giorno prima della grande corsa. Sia i cittadini newyorkesi che quelli da fuori possono ottenere il pettorale se rientrano nei limiti di tempo ufficiali. Le tre sono molto emozionate. Ramona Iegieni si è messa alle spalle anche un’operazione per un brutto infortunio al ginocchio ma alla fine è riuscita a recuperare in tempi record. «Al menisco con precisione – ricorda - ma grazie all’ortopedico che mi ha operato d’urgenza, nonché a tutto lo staff di veri e propri professionisti che mi hanno seguito nella perfetta riabilitazione e preparazione atletica, sono riuscita a recuperare in tempi record».

