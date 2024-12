VITORCHIANO - «Talete ha avviato la fase di affidamento delle prime attività di manutenzione straordinaria e potenziamento, con l’obiettivo di concluderle entro agosto. Nel frattempo la società ha accelerato anche sui lavori per riparare i guasti, nel tentativo di limitare gli sprechi e poter posticipare l’orario delle regolazioni notturne. L‘avvio dei lavori avviene dopo le continue e costanti sollecitazioni del comune di Vitorchiano affinché si superi una situazione ormai diventata intollerabile». Ne dà notizia l’amministrazione comunale, sottolinando come «l’impegno del Comune per tornare alla normalità non è mai vento meno. Da ricordare, per fare un esempio, il tavolo tecnico tenutosi mercoledì 17 luglio presso la prefettura di Viterbo, convocato per affrontare nello specifico il tema della crisi idrica. In quell’occasione, grazie all’attività del comune, Talete si è impegnata ad attuare alcuni interventi utili per riguadagnare rapidamente preziosi litri d’acqua per Vitorchiano. Tutte azioni già indicate nella lettera formale inviata il 15 luglio dal sindaco Ruggero Grassotti alla società unico gestore del servizio. Ora Talete, dopo aver eseguito la progettazione nelle scorse settimane, comunica il prossimo avvio di lavori ormai improcrastinabili.

Si tratta di un primo risultato a cui però dovranno far seguito le opere che dovranno essere eseguite nei tempi e modi previsti per tornare presto alla normalità. Per questo il comune resta in continuo contatto per sollecitare il gestore al mantenimento degli impegni».

«Rimane ovviamente inteso che il comune di Vitorchiano - si legge nella nota - è pronto a qualsiasi ulteriore azione si rendesse necessaria, utile, realistica e percorribile che, nel rispetto delle norme, possa accelerare le attività in capo al Gestore Unico imposto dalla Regione Lazio con il commissariamento del 2022. Azioni anche collettive, portate avanti insieme ai cittadini e a qualsivoglia comitato. Siamo infatti tutti convinti che su battaglie come questa, relativa un bene primario quale è l’acqua, non possono esserci punti di vista né finalità diversi sé non l’interesse e l’amore comune per Vitorchiano. Solo uniti è infatti possibile dare ancora più forza al nostro territorio», conclude l’amministrazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA