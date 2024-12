TARQUINIA - Una bravata o forse un atto intimidatorio. Saranno le indagini a fare chiarezza sulla manomissione alle ruote dell’auto del presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti. Il numero uno di via Garibaldi ha presentato denuncia presso il locale Commissariato di Polizia, dopo aver trovato i bulloni delle ruote dell’auto svitate. Il medico, una volta sali to in macchina, dopo un breve percorso, si sarebbe accorto che qualcosa non funzionava bene e dopo una ispezione avrebbe constatato la grave circostanza che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita. Solidarietà al presidente è stata espressa sui social.

