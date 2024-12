TOLFA - Mancato sfalcio dell'erba: protestano i residenti di Santa Severa nord.

Dalla frazione del comune di Tolfa i cittadini lamentano "la mancanza del taglio dell'erba e della mala gestione del verde pubblico".

Secondo la nota dei cittadini questo problema non è da poco, in quanto "è da tempo che nessuno lo fa e la cosa più grave è che sembra proprio che alla ditta che ha preso l'appalto sia stata data la possibilità di disinteressarsi di noi. Siamo certi che non è così, ma ciò che non capiamo è perchè nessuno controlla".

