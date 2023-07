CIVITAVECCHIA – L’acqua che in estate scarseggia e i disagi per gli utenti che si moltiplicano. Un problema tanto grave quanto vecchio quello della carenza idrica a Civitavecchia nei mesi più caldi, che con il passare degli anni non ha mai incontrato amministratori in grado di prospettare delle soluzioni efficaci. Così, chi vive in appartamenti ai piani alti, ma soprattutto chi abita in periferia, non può far altro che munirsi di taniche per l’approvvigionamento alle fontane pubbliche, oltre che di tanta pazienza. Civitavecchia costretta a fare i conti con i problemi di sempre, da Borgata Aurelia alla zona alta, con le autobotti costrette a fare i salti mortali per garantire un minimo di acqua nelle case di tutti. Quando il disagio interessa anche le strutture pubbliche, la cosa assume connotati grotteschi. La stazione ferroviaria, ad esempio, rappresenta una di quelle aree dove l’acqua manca. Un fatto assurdo, che vede compromessi anche i servizi essenziali. Dopo gli innumerevoli disagi dei mesi scorsi, un’altra tegola sulla stazione ferroviaria di Civitavecchia e di conseguenze sugli utenti, costretti a subire disagi di ogni tipo. Il servizio autobotti fa quello che può, ma a quanto pare le forniture non sono sufficienti a garantire il funzionamento di tutti i servizi pubblici, tanto che le ferrovie hanno già optato per la chiusura dei bagni pubblici. E il tutto in una città in cui transita un numero elevatissimo di crocieristi, che molto spesso si dirigono a Roma usufruendo dei treni. Roba da terzo mondo; e non è difficile immaginare le considerazioni di tutti quei turisti alle prese con i disservizi civitavecchiesi, né i loro commenti sulla città che li ha “ospitati” una volta tornati a casa tra gli amici e i parenti.

Nonostante questi disagi non si è registrato e non si sta registrando alcun intervento da parte degli amministratori del Pincio, come se una stazione allo sbando non fosse d’interesse per un Sindaco, per degli assessori o dei consiglieri comunali.