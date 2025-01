Il Comune di Latera si costituirà parte civile nella vicenda dei maltrattamenti agli anziani nell’ospizio ospitato nel suo territorio.

Il sindaco, Francesco Di Biagi, rompe il silenzio e interviene sulla vicenda.

«Ho aspettato invano che potesse essere solo un brutto sogno, ma devo fare i conti con la triste realtà. Mai e poi mai ho pensato che la tranquillità di un paese potesse essere sconvolta in maniera così prepotente da lasciarci impietriti e inorriditi - dice il primo cittadino - Penso e ripenso ai sacrifici per rendere tutto ciò che ci circonda migliore e poi devi fare i conti con la realtà quella più brutale. A nome mio e di tutto la comunità vogliamo porgere tutta la solidarietà e fratellanza alle persone che sono state trattate in maniera disumana dai responsabili e fargli sapere che il nostro paese è fatto di solidarietà,amicizia,rispetto, aiuto reciproco, amore, lo stesso che avrebbero dovuto riceve loro. Il Comune - rivela il sindaco - sta valutando insieme ad un proprio legale se costituirsi parte civile contro chi ha compiuto questi atti osceni. Tengo inoltre a sottolineare - prosegue Di Biagi - che nessun cittadino di Latera è coinvolto nei fatti e che per ogni azione si attenderà la conclusione delle indagini in corso. Il Comune e i suoi abitanti - conclude - da tempo hanno avviato un progetto di riqualificazione del borgo, al fine di rivitalizzarlo,migliorare la qualità di vita della comunità e attivare un volano turistico positivo a dimostrazione che anche un un piccolo borgo è possibile vivere».