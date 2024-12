CIVITAVECCHIA – Assolto, perché il fatto non sussiste.

È terminata dopo ben sette anni la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un imprenditore civitavecchiese, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Sette lunghi anni durante i quali l’uomo, assistito dall’avvocato Fabrizio Lungarini, ha dovuto difendersi dalle accuse in Tribunale, ribattendo colpo dopo colpo quanto gli veniva contestato in particolare dalla ex compagna.

«Sono state almeno sette, otto le denunce presentate nei miei confronti - ha raccontato oggi, a conclusione dell’iter processuale - e tutte si sono risolte per il meglio. Sono stati anni lunghi e difficili, finalmente siamo usciti da questa storia».

L’imprenditore ha infatti raccontato di un periodo piuttosto duro, iniziato nel 2017 e concluso oggi, con il recente pronunciamento arrivato da via Terme di Traiano. Oltre alle diverse denunce ricevute, infatti, anche il processo ha subito degli “assestamenti”, con ben 6 giudici che si sono avvicendati nel corso degli anni, allungando la durata stessa del dibattimento.

L’8 aprile scorso la sentenza del giudice Vittoria Sodani, che lo ha assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, ponendo fine ad una lunga storia.

