CIVITAVECCHIA – La pioggia battente di questi minuti sta mettendo a dura prova la città. Molte le strade allagate, soprattutto nella zona sud della città, con il traffico sull’Aurelia bloccato e la difficoltà di accedere ai quartieri di San Gordiano e Campo dell’Oro.

Dal Casaletto rosso un fiume di acqua scende verso il quartiere: auto incolonnate e traffico in tilt.

La situazione non migliora anche in altri quartieri. Allagamenti anche nei pressi del parco Uliveto, su viale Adige e su via Aurelia nord; problemi anche a San Liborio.

La Protezione civile è al lavoro per monitorare la situazione. (SEGUE)