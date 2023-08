Una settantina di interventi un un giorno. Tanti quelli eseguiti dai vigili del fuoco di Viterbo per far fronte all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Tuscia. Se la situazione più preoccupante si è registrata sul litorale dove si sono verificati diversi allagamenti, non è andata meglio in altre zone della provincia. Ad essere interessata in particolare dalla pioggia e dal forte vento, l’area nord al confine con la Toscana. Nello specifico i territori di Farnese e Grotte di Castro.

Ma il maltempo ha colp’ito anche Vetralla, Nepi e Monterosi.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto principalmente per alberi pericolanti o crollati su strade extra urbane e urbane, danni da allagamento e tralicci elettrici o telefonici pericolanti. Il maltempo ha costretto a un rinvio a Viterbo la prova delle luci della Macchina di Santa Rosa.

La situazione dovrebbe andare a migliorare nelle prosime ore. Per oggi si prevedono piogge e schiarite.