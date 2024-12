CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è alle prese con i danni causati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte e, soprattutto, nella prima parte della mattinata, anticipata da un’importante attività elettrica.

Secondo alcuni report, attorno alle 11 erano già caduti circa 130 mm di pioggia, provocando allagamenti in molti quartieri, soprattutto nella zona sud della città, con il terreno incapace di drenare l’acqua per via delle precipitazioni che si sono registrate negli ultimi giorni. Il bollettino quotidiano del centro funzionale regionale della Protezione Civile non aveva segnalato per oggi alcuna emergenza, e invece la violenta ondata di maltempo ha messo a dura prova il territorio, provocando danni e criticità.

Vigili del fuoco in azione su più fronti, con la Protezione civile, Polizia locale e forze dell’ordine impegnate su tutto il territorio, per monitorare la situazione e garantire la sicurezza. Già nella serata di ieri i Vigili del fuoco hanno soccorso due persone impossibilitate ad uscire dal proprio veicolo, rimasto bloccato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, all’altezza dello svincolo autostradale Civitavecchia sud. Al momento stanno smistando più interventi possibili, anche se centinaia sono quelli in coda. Risulta difficile anche raggiungere il centralino dei pompieri.

Allagamenti si sono registrati in modo particolare sull’Aurelia sud, tra Civitavecchia e Santa Marinella, a causa dell’esondazione del Marangone.

In mattinata completamente allagato il parcheggio a ridosso della stazione ferroviaria; impossibile raggiungere le autovetture per il livello dell’acqua particolarmente alto. La situazione è tornata alla normalità nella tarda mattinata, dopo l’intervento dei mezzi appositi.

Le forti piogge hanno causato l'apertura di una voragine in Via Terme di Traiano, la quale risulta quindi solo parzialmente percorribile.

Si è resa necessaria la chiusura temporanea per allagamento del ponte di accesso al quartiere San Gordiano (altezza Baia dell'Orso). Allagamenti anche all'altezza del Morgan Beach (ex Sunbay Park Hotel), dove la pioggia ha portato detriti. Si registra inoltre il crollo di un muro che ha interessato parte della carreggiata. La Polizia Locale sta provvedendo alla chiusura del tratto di strada.

La Prefettura di Roma, anche su parere concorde della Polizia Stradale, ha disposto la chiusura temporanea dei caselli autostradali di Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord.

Particolarmente colpiti i quartieri di Boccelle, San Gordiano e Campo dell’Oro. Esondato anche il fosso del Sorbo lungo via del Casaletto Rosso. Argini rotti in più punti e strada completamente invasa da acqua, fango e detriti fino all’intersezione con viale Lazio e giù lungo via dei Poggi dove si si si stanno contando numerosi locali seminterrati o interrati completamente allagati.

A causa dei forti temporali è rallentata, con ritardi fino a 40 minuti, la circolazione ferroviaria in prossimità di Civitavecchia. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea, seguiranno aggiornamenti. I disservizi sono iniziati intorno alle ore 11 sulla linea Roma-Grosseto proprio a Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea a seguito di avverse condizioni meteo che stanno colpendo la zona. Presenti sul posto i tecnici di Rfi.