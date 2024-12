CIVITAVECCHIA – Un’anziana nei giorni scorsi ha accusato un malore alla Ficoncella, perdendo i sensi. Prontamente soccorsa dai frequentatori, è stata adagiata su una sedia in attesa dei soccorsi. Solo dopo parecchi minuti, come racconta un cittadino presente, un'ambulanza è arrivata per trasportarla in ospedale. L’uomo, preoccupato per la sicurezza nel complesso, si è chiesto se fosse presente un defibrillatore e un operatore abilitato al suo uso, come previsto dalla legge. Un episodio che non è passato inosservato e l’amministrazione comunale ha rassicurato i cittadini, si sta infatti procedendo alla formazione di alcuni operatori per le manovre salvavita e, al più presto, verrà installato il defibrillatore, garantendo così maggiore sicurezza per i frequentatori.

