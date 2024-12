S. MARINELLA -L’accordo quadro per la manutenzione di camminamenti, marciapiedi e arredo urbano rappresenta un primo passo verso una programmazione più ampia, mirata a garantire maggiore sicurezza per pedoni e utenti della strada. «Si tratta di un intervento significativo che ci permetterà di riqualificare alcune aree critiche della città e di S. Severa - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - ci concentreremo su marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi, effettuando modifiche alle pendenze per adeguarli alle normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Colgo l’occasione per comunicare alla cittadinanza che entro la prossima settimana inizieranno anche i lavori di asfaltatura di alcune strade, tra le quali piazza Garda e via Vittorio Veneto a Santa Severa”.

Gli interventi prevedono una manutenzione sia ordinaria che urgente, inclusa la sistemazione dei chiusini e la conservazione del patrimonio stradale e dell’arredo urbano. La spesa iniziale prevista per questi lavori è di 30mila euro. Il sindaco Pietro Tidei ha espresso soddisfazione per l'approvazione della delibera. “Questi lavori sono essenziali per garantire un ambiente urbano sicuro e accogliente. Stiamo investendo nella qualità della vita dei nostri cittadini e nella fruibilità degli spazi pubblici. La riqualificazione generale della città passa anche e soprattutto attraverso questi interventi di recupero urbano, molto sentiti dai cittadini”.

