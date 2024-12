CIVITAVECCHIA – Ieri sera, la chiesetta di viale Baccelli è stata restituita al culto dopo un attento restauro. Il vescovo Gianrico Ruzza ha presieduto la cerimonia di consacrazione alla Madonna Immacolata del Miracolo, accogliendo i fedeli nella piccola cappella che ha una lunga storia: fu infatti costruita nel 1680 per volere del console di Francia Stefano Vidau e, nel tempo, è diventata un riferimento per marinai e pellegrini, nonché per donne in cerca di grazia per la maternità.

Nel corso dei secoli, la chiesetta ha subito diversi interventi, tra cui i restauri del 1818 e del 1847, ma negli ultimi decenni era stata utilizzata per altri scopi caritativi. Il recente restauro, voluto dal vescovo Ruzza e curato dall’architetto Elisa Fochetti, ne ha recuperato i colori originali, grazie allo studio della restauratrice Francesca Correnti.

Ora, con l’insediamento del nuovo rettore Don Elio Carucci e del vicerettore Don Alfredo Giovanetti, la chiesetta torna a far parte del territorio parrocchiale di San Francesco di Paola, pronta a riprendere il suo ruolo di luogo di preghiera e incontro per la comunità.