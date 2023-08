GALLESE - Proclamato il lutto cittadino per l’amato parroco del paese, don Remo Giardini.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale del sindaco Danilo Piersanti, in omaggio ad una figura tanto amata e benvoluta da tutta la comunità.

Il giorno dei funerali, che si svolgeranno giovedì 24 agosto alle ore 16 nella concattedrale di Gallese, bandiere a mezz’asta e saracinesche chiuse.

Don Remo è scomparso lo scorso 20 agosto, dopo aver lottato contro una brutta malattia; le sue condizioni recentemente si erano aggravate, ma la sua morte ha lasciato tutti attoniti e costernati. A cominciare dalla diocesi di Civita Castellana. «Oltre al buon Pastore che amava il suo gregge, don Remo - aveva ricordato la diocesi - è stato un valido collaboratore della pagina diocesana di “Avvenire - Lazio 7”, che ha arricchito con i suoi scritti sul “pellegrinaggio come icona di una chiesa sinodale”».

Così come il presidente della Provincia. «Perdiamo un punto di riferimento. Don Remo Giardini ha anteposto il bene della sua comunità parrocchiale a qualsiasi cosa», aveva detto Alessandro Romoli.

Nato a Orte nel 1951, don Remo era parroco della concattedrale di santa Maria Assunta di Gallese da 37 anni: la notizia della sua morte ha sconvolto l’intero paese. Don Remo era assistente diocesano dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi) e attualmente ricopriva anche l’incarico di delegato per il tempo libero, sport e turismo per conto di Marco Salvo, vescovo della diocesi di Civita Castellana. Era anche custode del santuario di san Famiano, patrono di Gallese. E domani saranno in tanto a porgere l’ultimo saluto all’amato sacerdote.

