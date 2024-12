Lutto a Viterbo per la scomparsa di Daniela Chiodo, commerciante conosciutissima per l'attività in via Roma che ha fatto la storia della città.

La latteria Chiodo vendeva formaggio, latte e gelato, poi evoluto in un bar nel cuore del centro. Il loro gelato in soli tre gusti, con sopra panna montata due volte e sbattuta con un cucchiaio da lei stessa, ha reso i suoi coni un'icona viterbese da oltre quarant'anni.

Daniela Chiodo, amata e stimata anche per la sua giovialità, da tempo lottava contro una dura malattia che non le ha dato scampo.