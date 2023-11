CERVETERI – Tragica notizia per la parrocchia di San Francesco D’Assisi: è scomparso don Giandomenico Giannandrea, per tutti “don Mimmo”. Era ricoverato al Policlinico Gemelli per un male. «Monsignor Domenico Giannandrea è tornato alla Casa del Padre», è quanto detto da vescovo Gianrico Ruzza. Non è stato ancora comunicato il giorno del rito funebre. «Un simbolo per la comunità è un maestro di cristianità», è uno dei tantissimi messaggi di affetto per il parroco (segue)