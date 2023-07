CANEPINA - Lutto a Canepina per la morte di Corrado Fanelli, militante di Forza Italia e ancora prima della Democrazia cristiana. Il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, in un messaggio di cordoglio e ricordo esprime «grande tristezza».

«Fanelli - scrive Romoli - si è impegnato a lungo per lo sviluppo e la crescita della propria comunità di appartenenza in qualità di amministratore del comune di Canepina. È proprio in questo ruolo che ha rappresentato al meglio i valori moderati che ci hanno uniti e spinto a condividere i nostri percorsi politici.

Ricordo, inoltre, Fanelli - prosegue Romoli - con affetto anche per le sue creazioni in legno scolpite con grande amore, sensibilità e passione. Ai suoi familiari e ai suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze».

Anche il deputato Francesco Battistoni esprime cordoglio: «Apprendo con profonda tristezza la scomparsa di Corrado Fanelli, caro amico e storico militante di Forza Italia nonchè fedelissimo del presidente Berlusconi. Sono tante le battaglie che Corrado ha intrapreso per la crescita della sua amata comunità come amministratore del comune di Canepina. Sono onorato di essergli stato accanto e di aver condiviso insieme a lui tanti progetti in questi anni di lunga e appassionata militanza che hanno fatto di Corrado un imprescindibile punto di riferimento sul territorio di Viterbo. Corrado lascia un grande vuoto e esprimo ai famigliari le più sentite condoglianze e la vicinanza mia e di tutta Forza Italia». I funerali di Fanelli si svolgeranno oggi, alle 17 nella chiesa dei frati. Tutta la comunità sta esprimendo il proprio cordoglio e si sta stringendo al dolore della famiglia.