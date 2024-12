CIVITAVECCHIA – Su tutto il lungomare cittadino stabilimenti non pervenuti. Soltanto uno dei gestori ha avviato il servizio: la Elemar che ha ottenuto la gestione della spiaggia del Pirgo. Per quanto riguarda invece Isolotto del Pirgo, Piazza Betlemme e Marina non c’è traccia di inizio di attività. Teoricamente dal 15 giugno i soggetti convenzionati con il Comune avrebbero dovuto attivare i servizi previsti in convenzione, ai sensi dell’ordinanza sindacale di balneazione ma siamo praticamente a luglio e i vari soggetti non hanno ancora montato nulla, con buona pace dei molti civitavecchiesi e turisti che scelgono di usufruire delle spiagge cittadine.

Non è chiaro cosa possa essere successo, si parla di pesanti sanzioni ricevute da alcuni esercizi nel corso della scorsa stagione che bloccherebbero momentaneamente l’avvio dell’attività per il 2024, se non saldate, ma la situazione è parecchio ingarbugliata e diversi gestori avrebbero chiesto di incontrare il neo eletto sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene che, a pochi giorni dal suo insediamento, si trova questa bella “patata bollente” sulla scrivania. Da parte dei gestori ci sarebbe anche forte scontento per il nuovo regolamento per le attività commerciali approvato dalla giunta Tedesco negli ultimi mesi con orari di stop alla musica piuttosto rigidi e condizioni poco «favorevoli», almeno stando ai concessionari che si rivolgono al primo cittadino chiedendo un incontro per cercare di salvare la stagione estiva. Siamo praticamente a luglio e la stagione estiva sarebbe dovuta partire quindici giorni fa, eppure facendo un giro per Civitavecchia, dal Pirgo alla Marina c’è soltanto una spiaggia attrezzata, quella alla destra della passerella che porta all’Isolotto del Pirgo gestita dalla Elemar.

Nulla per quanto riguarda le altre spiagge, soltanto diversi bagnanti abbandonati a se stessi, con tanto di rischi per la sicurezza visto che, comunque, non essendoci stabilimenti aperti non ci sono nemmeno bagnini presenti sul lungomare. Un colpo d’occhio che sicuramente cozza con l’immagine che Civitavecchia vorrebbe dare di sé ai 3,5 milioni di crocieristi che toccano la città durante la stagione, almeno questa è la previsione per quest’anno. Il tutto condito dal degrado perché basta farsi un giro per le spiagge cittadini per vedere come la situazione non sia delle migliori anche dal punto di vista del decoro e della pulizia. Sicuramente sarà una delle prime problematiche che il sindaco Piendibene dovrà affrontare una volta formata la nuova Giunta.

