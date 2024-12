CERVETERI - Taglio del nastro lunedì alle 17 per il cantiere sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. Il progetto, finanziato coni fondi del Pnrr per oltre 2 milioni di euro, «trasformerà il nostro litorale - ha detto il sindaco Gubetti - in un'area più funzionale e fruibile. I lavori inizieranno con la completa riqualificazione di piazza Prima Rosa e proseguiranno con la creazione di un moderno skate park approvato dal Coni e di un nuovo parcheggio». Gubetti poi tranquillizza: «Durante la stagione estiva i lavori interesseranno solo alcune aree per garantire la fruibilità dei parcheggi. Dopo l'estate il progetto si estenderà coinvolgendo ulteriori zone adiacenti al lungomare». ©RIPRODUZIONE RISERVATA