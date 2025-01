LADISPOLI – Volto noto della politica, Nardino D’Alessio si è spento all’età di 72 anni. Consigliere Comunale dal 1975 al 1980, dal 1984 al 1993 e dal 2007 al 2017, è stato un riferimento importante per il territorio, in particolare prima nella Democrazia Cristiana e poi nel Partito Democratico. Ha ricoperto anche il ruolo di assessore al Turismo, dando vita alla celebrazione del primo centenario della fondazione di Ladispoli, avvenuto nel 1988. «A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera città di Ladispoli e a titolo personale – commenta il sindaco Alessando Grando - esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Nardino D’Alessio, impegnato con dedizione per il bene della nostra comunità. Terminata l’esperienza politica ha concentrato le sue energie per preservare e raccontare la storia di Ladispoli, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale». D’Alessio ha lavorato alla trilogia di libri “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, di cui è stato coautore. «Rimarrà un punto di riferimento per tutti noi – prosegue Grando - in questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari. Nardino, ricorderò per sempre le nostre battaglie in Consiglio comunale, portate avanti da schieramenti opposti ma sempre con reciproco rispetto». Il rito funebre si svolgerà oggi nella chiesa S.Maria del Rosario alle 10. Tantissimi i messaggi di affetto per un uomo ben voluto e di cordoglio per tutti i suoi familiari.

