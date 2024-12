Si svolgeranno domani a Roma i funerali Giovanni Buzzerio morto domenica scorsa nel ristorante di San Martino al Cimino dove lavorava. Giovanni, ospite del centro di riabilitazione Villa Buon Respiro.

Era originario di Palestrina in provincia di Roma ma a Viterbo era molto conosciuto e amato.

Viene ricordato da tutti per la sua solarità, per il sorriso, l’entusiasmo e la vitalità. La sua passione era il calcio e domenica prima della tragedia aveva disputato un quadrangolare di calcio a cinque integrato a Pianoscarano.

Il giovane aveva quindi lasciato i compagni di squadra per recarsi al lavoro al ristorante. Ed è qui che si è sentito male. Avrebbe mangiato un boccone di mozzarella che lo avrebbe soffocato.

Immediati i soccorsi. Il 118 giunto sul posto per circa mezz’ora ha tentato di rianimarlo senza successo. Una volta constatato il decesso, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Martino e della compagnia di Viterbo per gli accertamenti del caso.

In un primo momento la salma del giovane è stata restituita alla famiglia, poi però la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto per disporre l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati.

L’esame autoptico è stato eseguito martedì scorso presso il cimitero di San Lazzaro ma i risultati si conosceranno solo tra 60 giorni.

La salma è stata quindi restituita alla famiglia per i funerali che si terranno domani alle 12,30 nella chiesa dei santi Fabiano e Venanzio in piazza di Villa Fiorelli a Roma.