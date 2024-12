«È con profondo dolore che apprendo la triste notizia della scomparsa di Luciana Santoni, storica commerciante della nostra comunità. La sua dipartita lascia un vuoto nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e hanno frequentato il suo negozio nel corso degli anni». Così, in una nota, Luisa Ciambella (Per il Bene Comune) ricorda la storica commerciante. «Luciana Santoni non era solo un volto storico del commercio cittadino con la sua attività che portava avanti con la figlia Maria, ma anche un pilastro della nostra comunità locale. Con la sua dedizione al lavoro, la sua generosità verso gli altri e la sua gentilezza senza pari, ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. In questo momento di lutto, ci uniamo nel cordoglio alla famiglia, i figli Gianni e Maria, i parenti e agli amici. Che trovino conforto nei ricordi preziosi e nel legato d’amore che ci unisce alla memoria della cara Luciana», conclude Ciambella.

