FIUMICINO ``– La magia del Natale ha avvolto il cuore di Fiumicino con l’accensione delle luminarie natalizie, un momento atteso che ha trasformato il centro storico della città in uno scenario incantato. Nonostante la pioggia, numerosi cittadini si sono riuniti nel Borgo Valadier per partecipare al conto alla rovescia che ha dato ufficialmente il via alle festività.

Quest’anno le luminarie sono state arricchite con decorazioni spettacolari che hanno affascinato grandi e piccoli: tra i protagonisti luminosi spiccano Babbo Natale, un grande scoiattolo, un pinguino, una carrozza, una jeep e una casetta natalizia animata da elfi. Gli addobbi, distribuiti lungo la via principale, hanno creato un’atmosfera unica, che accompagnerà la città fino al termine delle festività.

La cerimonia è stata guidata dal Sindaco Mario Baccini, affiancato dall’Assessore alla Cultura Federica Poggio, dal Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dal Vice Sindaco Giovanna Onorati e da altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Con il tradizionale conto alla rovescia, migliaia di luci si sono accese simultaneamente, illuminando non solo il Borgo Valadier ma anche la facciata degli uffici comunali in Piazza Grassi, decorata con proiezioni di auguri natalizi.

“La tradizionale accensione delle luminarie natalizie è un segno di speranza e di allegria. Vedere Fiumicino pervasa dalla magia del Natale è una gioia per tutti noi e siamo certi che questa atmosfera regalerà un sorriso ai cittadini e ai tanti turisti che sempre più numerosi fanno visita alla nostra città”, ha dichiarato l’Assessore Poggio, ringraziando chi ha contribuito alla realizzazione del progetto e invitando tutti a partecipare agli eventi delle prossime settimane.

Fiumicino non è l’unico centro a brillare. Già dal 6 dicembre, le località di Torrimpietra, Granaretto e Palidoro hanno avviato un ricco programma natalizio organizzato dalla Pro Loco di Torrimpietra con il patrocinio del Comune. Il 12 dicembre verranno accese le luminarie in tutte e tre le località, mentre il 14 dicembre, alle ore 16, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Palidoro, si terrà il “Christmas Concert” con l’esibizione dei bambini del luogo.

Il calendario proseguirà il 15 dicembre con la Festa di Natale presso la sede della Pro Loco in via F. Marcolini a Torrimpietra, dove alle ore 15 saranno organizzati momenti di intrattenimento per la comunità. Un altro appuntamento imperdibile sarà il 28 dicembre, quando alle ore 16, sempre nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, avrà luogo una rappresentazione vivente della Natività, accompagnata da musiche e canti dal vivo.

Fiumicino e le sue località offrono così un Natale ricco di tradizione e condivisione, con iniziative pensate per unire la comunità e attrarre visitatori, consolidando il legame con il territorio e le sue radici culturali.