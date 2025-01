Sono stati estratti oggi, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, i biglietti vincenti della Lotteria della solidarietà. L'iniziativa benefica è stata promossa dal Comune di Viterbo in collaborazione con il Sodalizio dei facchini di santa Rosa, la parrocchia Santa Maria delle Farine e l'Avis. L'idea è nata grazie alla creatività delle "tombolare" Katia, Beatrice e Doriana e del "cuoco seriale" Paolo Bracaglia. L'estrazione ha premiato cinque fortunati vincitori con buoni spesa e gift card Decathlon. I premi possono essere ritirati negli uffici dei Servizi sociali del Comune in via del Ginnasio. Ecco i biglietti vincenti e i rispettivi premi. Primo premio (1500 euro): biglietto numero XAB 00336/24; secondo premio (600 euro): biglietto numero XAB 00482/24; terzo premio (400 euro): biglietto numero XAB 00481/24; quarto premio (300 euro): biglietto numero XAB 00391/24; quinto premio (200 euro): biglietto numero XAB 00267/24. La Lotteria della solidarietà ha visto la partecipazione attiva della comunità, con la vendita di 773 biglietti per un totale di 1932 euro raccolti. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a tre importanti realtà: la casa famiglia del Murialdo, Orphan's dreams, un orfanotrofio situato nella provincia di Mombasa in Kenya e all'Angsa, l'associazione dei genitori di persone con autismo. La sindaca Chiara Frontini ha espresso la sua gratitudine: «Grazie di cuore a tutti coloro che hanno messo in piedi questa iniziativa, dedicando tempo ed energie a una nobile causa. Chiudiamo queste feste natalizie sotto il segno della solidarietà". Sulla stessa linea l'assessora alle politiche sociali e all'educazione Rosanna Giliberto, che ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa: "La Lotteria della solidarietà non solo coinvolge la comunità di Viterbo, ma contribuisce concretamente a sostenere le persone più vulnerabili della nostra città. Grazie alla partecipazione delle realtà associative, siamo riusciti a creare un'opportunità di speranza e solidarietà, che fa crescere il senso di appartenenza e responsabilità verso gli altri».

