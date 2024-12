CAPRAROLA - Lotta alle frodi e alle irregolarità per il Pnrr: firmato oggi a Caprarola il protocollo d’intesa tra comune e guardia di finanza.

«Presso la sala consiliare, alla presenza del sindaco Angelo Borgna, del vice sindaco con delega all’Attuazione del Pnrr Eugenio Stelliferi, e del comandante provinciale della Guardia di finanza di Viterbo, colonnello Carlo Pasquali, è stato siglato un protocollo d’intesa volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa, relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nel territorio viterbese». Lo fanno sapere in una nota le Fiamme gialle viterbesi.

L’accordo, firmato dal sindaco e dal comandante provinciale, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al comune di Caprarola, per realizzare azioni e interventi previste dalle missioni del Pnrr.

Il “fulcro operativo” della collaborazione prevede che il Comune comunichi al Comando provinciale della Guardia di finanza le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti «per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico–finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/beneficiario/attuatore o quale stazione unica appaltante, nonché di mettere comunque a disposizione della guardia di finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo», della Finanza. Come sottolineato dal colonnello Pasquali «il Pnrr rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro Paese e, per questo, richiede un impegno particolare da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il comando provinciale di Viterbo scende in campo insieme al comune di Caprarola, per garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziate nell’ambito del Piano e destinate al territorio. L’instaurazione di uno stabile canale di comunicazione consentirà di rafforzare le attività di controllo, finalizzate alla prevenzione delle condotte fraudolente ancor prima che alla repressione».

«Abbiamo accolto con convinzione l’invito della guardia di finanza – ha commentato il sindaco Borgna – in quanto come amministrazione crediamo fortemente che la collaborazione fra enti rappresenti un modo virtuoso per utilizzare al meglio le risorse e i mezzi pubblici. Siamo certi che questa partnership rappresenterà una garanzia circa il corretto uso di fondi destinati a realizzare opere per la collettività».

©RIPRODUZIONE RISERVATA