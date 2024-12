CERVETERI – Cittadini e associazioni continuano a chiudere lumi riguardo all’Orologio della Torre medievale sperando possa essere un giorno riattivato. A settembre era stata presentata una mozione al consiglio comunale di Cerveteri. «Ancora non è stata discussa – interviene Bruna Di Berardino, dell’associazione Civitas Levante e residente al centro – né a ottobre e nemmeno a novembre. Aspettiamo delle risposte dalla classe politica su un tema che sta a cuore a cerveterani».

Non è un comune orologio, ma un orologio a sei ore, che in passato segnava le cosiddette “ore italiane”. È un’autentica rarità: in tutto il mondo non ce ne sono più di 70 di questo tipo ma quello di Cerveteri è uno dei pochi che conserva ancora il suo meccanismo originario non avendo subito alcuna modifica. Andrebbe soltanto ristrutturato per consentire alle lancette di tornare in funzione come un tempo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA