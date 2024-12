FIUMICINO - Una lite tra vicini nello stabile a via Muratella degenerata e finita male. Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì 27 novembre. I due, vicini di casa, stavano litigando quando uno dei due, in evidente stato di alterazione, ha dato fuoco allo zerbino davanti alla porta di casa dell’altro. Un incendio che è stata evitato grazie al pronto intervento di un altro residente del condominio che, con animo pronto, ha spento il principio di incendio con un estintore. I condomini hanno poi allertato il 112 ed hanno spiegato l’accaduto a carabinierdella Stazione di Fiumicino i itervenuti sul posto, indicandogli chi fosse stato l’autore del gesto. L’uomo, un 47enne, è stato denuciato in stato di libertà. A quanto si apprende osarebbe stato affidato al personale del 118 che lo avrebbe sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.